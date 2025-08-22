Обломки сбитых дронов вызвали пожары в Волгограде, пострадавших нет

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в пятницу, 22 августа, сообщил, что силы Министерства обороны РФ отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регион.
— В связи с падением обломков беспилотных летательных аппаратов на юге города — в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона — возникли локальные возгорания сухой растительности, —приводят слова губернатора в Telegram-канале администрации региона.
Пожарные расчеты работают на местах происшествия. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.
За ночь 21 августа над территорией России силы противовоздушной обороны уничтожили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Ночью 21 августа пять взрывов прозвучали в Воронежской области. По данным СМИ, сработала система противовоздушной обороны.