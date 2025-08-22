Ричмонд
Землетрясение магнитудой 8,0 произошло в проливе Дрейка

Из-за подземных толчков в проливе Дрейка появилась угроза цунами.

Источник: Комсомольская правда

Геологическая служба США скорректировала данные о землетрясении в проливе Дрейка, понизив его магнитуду до 7,5 баллов.

Согласно первоначальным оценкам, магнитуда подземных толчков составляла 8,0.

Землетрясение произошло недалеко от аргентинского острова Огненная Земля, в 706 км от города Толуин. Его источник находился под землей на глубине почти 11 километров.

Национальная метеорологическая служба США предупредила о вероятности возникновения цунами.

Напомним, что 20 августа в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,6. Тогда сейсмический толчок был зарегистрирован на окраине поселка Бачатский с координатами 54.29° северной широты и 86.12° восточной долготы. Сила толчков в эпицентре, по шкале MSK-64, достигла 4.3 балла. На днях о сейсмическом ЧП также писал KP.RU. Так, землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Индонезии.