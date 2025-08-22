Землетрясение магнитудой 8,0 произошло в проливе Дрейка

Напомним, что 20 августа в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,6. Тогда сейсмический толчок был зарегистрирован на окраине поселка Бачатский с координатами 54.29° северной широты и 86.12° восточной долготы. Сила толчков в эпицентре, по шкале MSK-64, достигла 4.3 балла. На днях о сейсмическом ЧП также писал KP.RU. Так, землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Индонезии.