Землетрясение магнитудой 8,0 произошло в проливе Дрейка

Геологическая служба США скорректировала данные о землетрясении в проливе Дрейка, понизив его магнитуду до 7,5 баллов.
Согласно первоначальным оценкам, магнитуда подземных толчков составляла 8,0.
Землетрясение произошло недалеко от аргентинского острова Огненная Земля, в 706 км от города Толуин. Его источник находился под землей на глубине почти 11 километров.
Национальная метеорологическая служба США предупредила о вероятности возникновения цунами.
