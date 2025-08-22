Ричмонд
В проливе Дрейка зафиксировали мощное землетрясение

В проливе Дрейка, который отделяет Южную Америку от Антарктиды, зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 8,0.

В проливе Дрейка, который отделяет Южную Америку от Антарктиды, зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 8,0. Об этом говорится в сообщении Геологической службы США.

Эпицентр землетрясения находился в 722 километрах к северо-западу от аргентинского города Толуин, расположенном на острове Огненная Земля. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

В связи с сильным землетрясением Метеослужба США объявила об угрозе возникновения разрушительного цунами.

Ранее сообщалось о мощном афтершоке на Камчатке.

