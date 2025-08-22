Ричмонд
Водитель сбил насмерть женщину на пешеходном переходе в Иркутске

ДТП произошло около 6 часов утра.

Источник: ГУ МВД

Сегодня, 22 августа, около 6:00 в Ленинском районе Иркутска 36-летний водитель машины Honda Airwave сбил женщину на пешеходном переходе. Автомобиль ехал по улице Мира в сторону улицы Новаторов, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на МУ МВД «Иркутское».

Женщина-пешеход скончалась на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее агентство писало, что на трассе «Залари-Троицк-Черемшанка» вечером 17 августа водитель кроссовера Toyota RAV4 выехал на встречную полосу, не справился с управлением и опрокинулся. 25-летний мужчина погиб до приезда врачей. Он был не пристёгнут ремнём безопасности.