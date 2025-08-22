Омич пойдет под суд после «выпадов» с арбалетом против участкового

В Омской области 42-летнего жителя Колосовки обвиняют в угрозе применения опасного для жизни насилия в отношении участкового уполномоченного полиции. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, для этой цели мужчина использовал арбалет и охотничий нож.
«По данным следствия, 26 мая находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый, желая отомстить участковому уполномоченному полиции, составившему на него протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.20 КоАП (распитие алкоголя в общественных местах), взял дома арбалет, относящийся к стрелковому метательному оружию, и охотничий нож, и, демонстрируя сотруднику полиции оружие, высказывал угрозы убийством», — говорится в официальном сообщении.
Отмечается, что участковый пресек эти действия. Позиция обвиняемого не представлена.
По данным регионального Следкома, сейчас ранее судимый обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. За вменяемое ему преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.