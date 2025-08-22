Омич пойдет под суд после «выпадов» с арбалетом против участкового

В Омской области 42-летнего жителя Колосовки обвиняют в угрозе применения опасного для жизни насилия в отношении участкового уполномоченного полиции. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области, для этой цели мужчина использовал арбалет и охотничий нож.