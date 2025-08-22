Ричмонд
Этническую группу мошенниц задержали в Братске

Сотрудники полиции Братска задержали двоих женщин, которые обманули пенсионерку.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

84-летняя пострадавшая рассказала полицейским, что к ней пришли две смуглые женщины, под предлогом проверки счётчиков зашли в квартиру и похитили 31 тысячу рублей, заменив настоящие деньги фальшивыми.

Личности преступниц установили в короткие сроки. Ими оказались местные жительницы в возрасте 22 лет и 41 года. Они сознались в содеянном и раскаялись.

Полицейские проверяют причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. Возможных жертв просят обратиться в ближайший отдел полиции.