Этническую группу мошенниц задержали в Братске

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
84-летняя пострадавшая рассказала полицейским, что к ней пришли две смуглые женщины, под предлогом проверки счётчиков зашли в квартиру и похитили 31 тысячу рублей, заменив настоящие деньги фальшивыми.
Личности преступниц установили в короткие сроки. Ими оказались местные жительницы в возрасте 22 лет и 41 года. Они сознались в содеянном и раскаялись.
Полицейские проверяют причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. Возможных жертв просят обратиться в ближайший отдел полиции.