Голубя с леденящей душу запиской полицейские поймали возле границы

В настоящее время птица передана специалистам для проведения экспертных мероприятий, в рамках которых будет изучено возможное наличие следов разведывательной аппаратуры и предприняты попытки восстановления детальной траектории ее перемещения. Подчеркивается, что инциденты подобного рода уже фиксировались ранее, однако настоящий эпизод спровоцировал особую настороженность у официальных властей в контексте вероятных притязаний, связанных с трансграничным шпионажем.