Почти 20 человек погибли при терактах в Колумбии

Число жертв двух терактов в Колумбии выросло до 18.

Число жертв двух терактов в Колумбии выросло до 18. Так, в департаменте Антиокия погибли 12 человек, еще шесть — в городе Сантьяго-де-Кали, сообщили власти латиноамериканского государства.

В мэрии Сантьяго-де-Кали уточнили, что еще 65 человек в результате произошедшего теракта получили травмы. Там напомнили, что теракт возле авиабазы был совершен в четверг. Террористы использовали для этого заминированный грузовик. Первоначально сообщалось о пяти погибших и 36 раненых.

Что касается Антиокии, то там повстанцы сбили полицейский вертолет. В национальной полиции сообщили, что в результате авиакатастрофы погибли 12 офицеров, еще четверо получили травмы.

Президент Колумбии Густаво Петро ранее сообщил, что вертолет полиции был сбит в ходе операции по уничтожению посевов коки.

