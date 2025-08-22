Почти 20 человек погибли при терактах в Колумбии

В мэрии Сантьяго-де-Кали уточнили, что еще 65 человек в результате произошедшего теракта получили травмы. Там напомнили, что теракт возле авиабазы был совершен в четверг. Террористы использовали для этого заминированный грузовик. Первоначально сообщалось о пяти погибших и 36 раненых.