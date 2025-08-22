Слюсарь: силы ПВО отразили воздушную атаку ВСУ на севере Ростовской области

В Ростовской области силы ПВО отразили атаку беспилотников Вооружённых сил Украины, сообщил в своём Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его словам, вражеские дроны были сбиты в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районах. Пострадавших в результате атаки нет, предварительные проверки не выявили серьёзных разрушений.
Слюсарь отметил, что на местах падения обломков возникли возгорания, которые были оперативно локализованы и потушены экстренными службами.
Ранее сообщалось, что в российских больницах и поликлиниках оборудуют специальные системы для защиты от беспилотных летательных аппаратов.