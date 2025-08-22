В Иркутске пешеход погибла под колесами «Хонды»

Сейчас полицейские проводят проверку, во время которой установят все причины и условия аварии. А в это время водителям напоминают о том, что подъезжая к пешеходному переходу, необходимо снизить скорость и убедиться, что проезд безопасен. В темное время суток пешеходам необходимо иметь световозвращающие элементы на одежде — это может спасти жизнь.