В Иркутске пешеход погибла под колесами «Хонды»

В Иркутске ранним утром 22 августа произошла смертельная авария. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, 36-летний водитель «Хонды» сбил пешехода, который переходил дорогу по «зебре». Случилось все на улице Мира в Ленинском районе.
Полиция проводит проверку. Фото: Госавтоинспекция Иркутска.
— Женщина скончалась на месте происшествия еще до прибытия скорой медицинской помощи, — прокомментировали в ведомстве.
Сейчас полицейские проводят проверку, во время которой установят все причины и условия аварии. А в это время водителям напоминают о том, что подъезжая к пешеходному переходу, необходимо снизить скорость и убедиться, что проезд безопасен. В темное время суток пешеходам необходимо иметь световозвращающие элементы на одежде — это может спасти жизнь.
