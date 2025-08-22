Ричмонд
В Иркутске пешеход погибла под колесами «Хонды»

Женщина переходила дорогу по «зебре».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске ранним утром 22 августа произошла смертельная авария. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, 36-летний водитель «Хонды» сбил пешехода, который переходил дорогу по «зебре». Случилось все на улице Мира в Ленинском районе.

Полиция проводит проверку. Фото: Госавтоинспекция Иркутска.

— Женщина скончалась на месте происшествия еще до прибытия скорой медицинской помощи, — прокомментировали в ведомстве.

Сейчас полицейские проводят проверку, во время которой установят все причины и условия аварии. А в это время водителям напоминают о том, что подъезжая к пешеходному переходу, необходимо снизить скорость и убедиться, что проезд безопасен. В темное время суток пешеходам необходимо иметь световозвращающие элементы на одежде — это может спасти жизнь.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье произошла очередная трагедия на воде. Во время рыбалки утонул 45-летний мужчина.