Мигранта-наркокурьера с крупной партией амфетамина задержали в Красноярске

В Октябрьском районе Красноярска правоохранители задержали 19-летнего иностранного гражданина, замеченного в сбыте наркотических средств.

Как сообщает пресс-служба краевого МВД, молодой человек незаконно находился на территории России — срок его законного пребывания в стране истек еще в июне.

При задержании у подозреваемого было изъято 30 свертков с синтетическим наркотиком общим весом около 30 граммов. По предварительной оценке экспертов, изъятое вещество является амфетамином, а его количество признано особо крупным размером.

По данным следствия, задержанный действовал в качестве курьера и занимался фасовкой и подготовкой к реализации запрещенных веществ.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.