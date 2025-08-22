Российских музыкантов залили перцовкой и ограбили на репетиции

Музыкальный коллектив Black Sonic Pearls и его лидер, музыкант, финалист «Фабрики звёзд-6», победитель проекта «Главная сцена» Арсений Бородин стали жертвой нападения перед выступлением в Новосибирске. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.
Как сообщил сам Бородин, во время репетиции неизвестный злоумышленник проник в помещение, применил перцовый баллончик и скрылся, похитив ценное оборудование.
Уточняется, что в зале находились не только артисты, но и их несовершеннолетние поклонники, пришедшие на встречу с музыкантом. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи. В результате действий нападавшего один из участников коллектива был госпитализирован.
Несмотря на произошедшее, как заявил сам Бородин, запланированный концерт отменять не стали. Артист лично обратился через социальные сети к подписчикам с целью привлечения общественного внимания к данному инциденту.
