Российских музыкантов залили перцовкой и ограбили на репетиции

Уточняется, что в зале находились не только артисты, но и их несовершеннолетние поклонники, пришедшие на встречу с музыкантом. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи. В результате действий нападавшего один из участников коллектива был госпитализирован.