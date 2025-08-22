Ричмонд
В Ферганской области антикоррупционер сам оказался взяточником

Vaib.uz (Узбекистан. 21 августа). В народе есть поговорка: главное в расследовании — «не выйти на самих себя». Примерно такая история и произошла в Ферганской области, где в коррупционном скандале оказался замешан сотрудник, ответственный за борьбу… с коррупцией. Об этом сообщил телеканал MY5.

Источник: MY5

Начальник отдела по борьбе с коррупцией и комплаенс-контролю Ферганской электросети потребовал у главного инженера одного из районных предприятий электросетей 1500 долларов. Взамен он обещал не докладывать руководству о допущенных инженером нарушениях за девять месяцев работы и не добиваться его увольнения.

При получении первой части суммы — 1000 долларов — мужчина был задержан с поличным и вещественными доказательствами.

Проверка показала, что в схеме участвовал и начальник отдела по работе с кадрами той же электросети. В отношении обоих фигурантов было возбуждено уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса.

Суд признал мужчин виновными. Они отправятся в тюрьму на два года и один месяц. После выхода им будет запрещено в течение двух лет занимать руководящие должности, а также выполнять обязанности, связанные с материальной ответственностью.