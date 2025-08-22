В Ферганской области антикоррупционер сам оказался взяточником

Начальник отдела по борьбе с коррупцией и комплаенс-контролю Ферганской электросети потребовал у главного инженера одного из районных предприятий электросетей 1500 долларов. Взамен он обещал не докладывать руководству о допущенных инженером нарушениях за девять месяцев работы и не добиваться его увольнения.
При получении первой части суммы — 1000 долларов — мужчина был задержан с поличным и вещественными доказательствами.
Проверка показала, что в схеме участвовал и начальник отдела по работе с кадрами той же электросети. В отношении обоих фигурантов было возбуждено уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса.
Суд признал мужчин виновными. Они отправятся в тюрьму на два года и один месяц. После выхода им будет запрещено в течение двух лет занимать руководящие должности, а также выполнять обязанности, связанные с материальной ответственностью.