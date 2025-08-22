Смертельное ДТП в Татарстане: два человека погибли, несколько пострадавших

Последствия аварии оказались трагическими: после первого столкновения автомобиль ВАЗ вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Daewoo. Жертвами ДТП стали два пассажира автомобиля ВАЗ — они погибли на месте происшествия. В больницу были доставлены водители всех трех автомобилей (Kia, Daewoo и ВАЗ), а также два пассажира автомобиля Kia, среди которых 12-летний ребенок.