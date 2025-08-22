Ричмонд
Смертельное ДТП в Татарстане: два человека погибли, несколько пострадавших

В Пестречинском районе в результате ДТП два человека погибли, несколько пострадали.

Источник: ГИБДД РТ

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло 21 августа на 53-м километре автодороги «Казань-Шемордан» в Пестречинском районе Татарстана. Предполагается, что авария случилась из-за нарушения правил обгона.

По предварительной информации, водитель автомобиля Kia при выполнении маневра обгона не убедился в безопасности своего действия. Мужчина не проверил, свободна ли полоса, на которую он намеревался выехать, на достаточном расстоянии. В результате произошло столкновение с автомобилем ВАЗ.

Последствия аварии оказались трагическими: после первого столкновения автомобиль ВАЗ вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Daewoo. Жертвами ДТП стали два пассажира автомобиля ВАЗ — они погибли на месте происшествия. В больницу были доставлены водители всех трех автомобилей (Kia, Daewoo и ВАЗ), а также два пассажира автомобиля Kia, среди которых 12-летний ребенок.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает водителей к строгому соблюдению правил дорожного движения для предотвращения подобных трагедий в будущем.