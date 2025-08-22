«Защищать свою страну»: нацгвардейцы прокомментировали ситуацию в столице США

Солдаты Национальной гвардии Соединенных Штатов положительно относятся к службе в городе Вашингтон, столице страны. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, находящийся в округе Колумбия.
«Мы здесь, чтобы защищать свою страну», — подчеркнул один из военнослужащих.
Как указали на РИА Новости, нацгвардейцы были передислоцированы в столичный округ из разных регионов США — по заверениям самих бойцов, в Вашингтоне они не носят с собой оружие.
Особое положение действует в главном городе Соединенных Штатов с первой половины августа. Ранее генеральный прокурор страны заявила, что в Вашингтоне уже успели задержать несколько сотен правонарушителей.
В свою очередь, оппоненты действующей Администрации США крайне отрицательно восприняли экстренные меры на территории столицы. В эту среду, 20 августа, американского Вице-президента Джеймса Вэнса обвинили в «оккупации» округа Колумбия.
