Челябинка лишилась 12 млн рублей после звонка из «службы доставки цветов»

Схема, по словам женщины, развернулась следующим образом: от неизвестного абонента поступил звонок, который сообщил, что на ее имя заказан букет, для доставки которого необходимо назвать код из SMS.
Горожанка продиктовала код, так как накануне отмечала день рождения, не исключала того, что коллеги захотели ей сделать сюрприз.
«Спустя время к мошеннической схеме подключились псевдосотрудники Роскомнадзора и правоохранительных органов. Злоумышленники сообщили, что от ее имени оформлена доверенность на человека, оказывающего помощь ВСУ, за что ей может грозить ответственность за пособничество», — рассказали в УМВД по Челябинску.
Продолжая преступную схему, мошенники убедили женщину установить мобильное приложение, с его помощью перевести все имеющиеся накопления, в том числе и через банкомат.
«Поддавшись панике, она лишилась своих сбережений в размере более 12 млн рублей, часть из которых одолжила у родственников. Позже, осознав, что стала жертвой обмана, обратилась в полицию», — уточнили в УМВД.
По данному факту в Отделе полиции «Центральный» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 (мошенничество).