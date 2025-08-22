Челябинка лишилась 12 млн рублей после звонка из «службы доставки цветов»

«Спустя время к мошеннической схеме подключились псевдосотрудники Роскомнадзора и правоохранительных органов. Злоумышленники сообщили, что от ее имени оформлена доверенность на человека, оказывающего помощь ВСУ, за что ей может грозить ответственность за пособничество», — рассказали в УМВД по Челябинску.