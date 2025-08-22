Ричмонд
Замыкание едва не привело к трагедии: в красноярской квартире вспыхнул пожар

Спасательные подразделения Красноярского края за последние 24 часа ликвидировали пять возгораний. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, в результате пожаров никто не пострадал.

Один из инцидентов произошел в селе Сухобузимское на улице Ломоносова, где произошло возгорание в квартире. К тушению пожара на площади 10 квадратных метров были привлечены четыре сотрудника МЧС и одна единица спецтехники. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Кроме пожаров, спасатели один раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортного происшествия на трассе Ирбейское — Верхняя Уря. В столкновении двух автомобилей пострадал один водитель, которому была оказана медицинская помощь.

Происшествий на водных объектах края за отчетный период не зарегистрировано.

Ранее рассказывали, что в Красноярске перевозчика наказали за сгоревший автобус.