Замыкание едва не привело к трагедии: в красноярской квартире вспыхнул пожар

Один из инцидентов произошел в селе Сухобузимское на улице Ломоносова, где произошло возгорание в квартире. К тушению пожара на площади 10 квадратных метров были привлечены четыре сотрудника МЧС и одна единица спецтехники. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.