Ранил в руку: ссора двух коллег закончилась стрельбой в Иркутске

В Иркутске мужчина выстрелил в руку своего коллеги.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске мужчина ранил коллегу из травматического пистолета во время конфликта у магазина на улице Дыбовского. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, инцидент произошел 20 августа — очевидцы сообщили в полицию о звуках выстрелов.

— Пострадавший рассказал, что во время ссоры его знакомый внезапно достал оружие, выстрелил ему в руку и скрылся на автомобиле «Nissan Leaf». Полиция немедленно объявила план «Перехват», и вскоре 39-летнего подозреваемого задержали. Травматический пистолет изъят, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас заведено уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Обстоятельства конфликта выясняются.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 36-летний водитель «Хонды» сбил пешехода, который переходил дорогу по «зебре» в Иркутске. Женщина скончалась под колесами авто.