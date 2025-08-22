Ранил в руку: ссора двух коллег закончилась стрельбой в Иркутске

В Иркутске мужчина ранил коллегу из травматического пистолета во время конфликта у магазина на улице Дыбовского. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, инцидент произошел 20 августа — очевидцы сообщили в полицию о звуках выстрелов.
— Пострадавший рассказал, что во время ссоры его знакомый внезапно достал оружие, выстрелил ему в руку и скрылся на автомобиле «Nissan Leaf». Полиция немедленно объявила план «Перехват», и вскоре 39-летнего подозреваемого задержали. Травматический пистолет изъят, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас заведено уголовное дело по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Обстоятельства конфликта выясняются.
