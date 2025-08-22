Ранил в руку: ссора двух коллег закончилась стрельбой в Иркутске

В Иркутске мужчина ранил коллегу из травматического пистолета во время конфликта у магазина на улице Дыбовского. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, инцидент произошел 20 августа — очевидцы сообщили в полицию о звуках выстрелов.