Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО ликвидировали за ночь 54 украинских БПЛА над регионами России

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 54 украинских дрона над российскими регионами. Об этом в пятницу, 22 августа, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 54 украинских дрона над российскими регионами. Об этом в пятницу, 22 августа, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, 19 беспилотников ликвидировали над территорией Брянской области, 11 — над Волгоградской.

Также восемь дронов сбили над Ростовской областью, семь — над Воронежской и по три — над территориями Белгородской и Орловской областей.

Помимо этого, два дрона уничтожили над регионом Курска и один — над Крымом.

— В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 21 августа до 7.00 мск 22 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — передает Telegram-канал Минобороны.

Ночью 22 августа над Волгоградом прогремело около 10 взрывов, предположительно, в результате работы системы противовоздушной обороны. Местные жители сообщали, что дроны летали на низкой высоте, а от громких звуков срабатывали автомобильные сигнализации.

За ночь 21 августа над территорией России силы противовоздушной обороны уничтожили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше