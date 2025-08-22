Силы ПВО ликвидировали за ночь 54 украинских БПЛА над регионами России

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 54 украинских дрона над российскими регионами. Об этом в пятницу, 22 августа, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, 19 беспилотников ликвидировали над территорией Брянской области, 11 — над Волгоградской.
Также восемь дронов сбили над Ростовской областью, семь — над Воронежской и по три — над территориями Белгородской и Орловской областей.
Помимо этого, два дрона уничтожили над регионом Курска и один — над Крымом.
— В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 21 августа до 7.00 мск 22 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — передает Telegram-канал Минобороны.
Ночью 22 августа над Волгоградом прогремело около 10 взрывов, предположительно, в результате работы системы противовоздушной обороны. Местные жители сообщали, что дроны летали на низкой высоте, а от громких звуков срабатывали автомобильные сигнализации.
За ночь 21 августа над территорией России силы противовоздушной обороны уничтожили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов.