Бастрыкин запросил отчет о домогательствах в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о возможных домогательствах к несовершеннолетним в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.
Поводом послужило появившееся в соцсетях видео, где мужчина совершает противоправные действия в отношении девочек. Следственное управление СК РФ по Новосибирской области уже начало доследственную проверку по этому факту.
Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Евгению Долгалеву представить подробный доклад о ходе проверки.