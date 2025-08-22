Ричмонд
Бастрыкин запросил отчет о домогательствах в Новосибирске

Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Евгению Долгалеву представить подробный доклад о ходе проверки.

Источник: Следственный комитет РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о возможных домогательствах к несовершеннолетним в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.

Поводом послужило появившееся в соцсетях видео, где мужчина совершает противоправные действия в отношении девочек. Следственное управление СК РФ по Новосибирской области уже начало доследственную проверку по этому факту.

Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Евгению Долгалеву представить подробный доклад о ходе проверки.