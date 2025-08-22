В Новосибирске СК проводит проверку после взрыва на АЗС

«В ходе проверки следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в официальном сообщении.
Инцидент произошел на АЗС самообслуживания, расположенной по адресу: улица Ионосферная, 3/23а. В результате взрыва пострадала женщина, которая с ожогами была доставлена в медицинское учреждение. В настоящее время выясняются причины и детали произошедшего.
