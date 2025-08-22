Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске СК проводит проверку после взрыва на АЗС

НОВОСИБИРСК, 19 августа, ФедералПресс. Следственный комитет по Новосибирской области начал доследственную проверку по факту взрыва, произошедшего на автозаправочной станции (АЗС) в областной столице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Reuters

«В ходе проверки следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в официальном сообщении.

Инцидент произошел на АЗС самообслуживания, расположенной по адресу: улица Ионосферная, 3/23а. В результате взрыва пострадала женщина, которая с ожогами была доставлена в медицинское учреждение. В настоящее время выясняются причины и детали произошедшего.

Напомним, в России посчитали, в каких регионах выгоднее всего покупать бензин. Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотский автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц при общероссийском уровне 1385 литров.