В Новосибирске СК проводит проверку после взрыва на АЗС

Напомним, в России посчитали, в каких регионах выгоднее всего покупать бензин. Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотский автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц при общероссийском уровне 1385 литров.