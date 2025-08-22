Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ пытались атаковать беспилотниками восемь регионов России

Над регионами России в ночь на 22 августа уничтожены 54 беспилотника ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. Самой массированной атаке подверглась Брянская область.

В ночь на 22 августа сбиты более полусотни беспилотников противника.

Над регионами России в ночь на 22 августа уничтожены 54 беспилотника ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. Самой массированной атаке подверглась Брянская область.

«Над Брянской областью перехвачены и уничтожены 19 БПЛА самолетного типа», — говорится в сводке Минобороны, опубликованной в Telegram. В Волгоградской области ликвидированы 11 беспилотников.

Кроме того, сбиты восемь БПЛА над Ростовской областью, семь — над Воронежской. По три БПЛА уничтожены в Белгородской и Орловской областях. Два беспилотника пытались атаковать Курскую область, один ликвидирован над Крымом.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше