Российский боец рассказал о хитрости, благодаря которой украинские солдаты охотнее сдаются в плен

Ранее эвакуированная жительница Гуево (Курская область) Татьяна рассказала, что во время оккупации села солдаты ВСУ раздавали жителям листовки с «приглашением» отправиться на Украину. Они содержали в себе картинки и карикатуры. Их авторы утверждали, что на украинской территории им будет лучше, чем в России. Сначала солдаты ВСУ предлагали выезд через Украину в Белоруссию, но жители села отказались, передает news.mail.ru.