ВС РФ уже год сбрасывают листовки в виде долларов над позициями ВСУ.
Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще сдаваться в плен после того, как российские военные начали распространять листовки в виде долларовых купюр с помощью дронов. Об этом сообщил замкомандира батальона по военно-политической работе группировки войск РФ «Восток» с позывным Рапира.
«Подумали, что деньги привлекают всех, особенно их. Решили делать листовки на фоне долларов и евро. Когда их раскидываем, они привлекают внимание, [солдаты ВСУ] подбирают, а тут оказывается наша агитация. QR-коды, также текст, чтобы сдавались в плен без оружия, сохранили свои жизни. Благодаря им они уходят, сдаются, связываются с нами», — рассказал Рапира ТАСС.
По его словам, такие листовки разбрасывают с дронов уже около года, в том числе над лесополосами и населенными пунктами. На агитационных материалах содержатся разные тексты, в основном с критикой украинского командования и призывами сдаться.
Ранее эвакуированная жительница Гуево (Курская область) Татьяна рассказала, что во время оккупации села солдаты ВСУ раздавали жителям листовки с «приглашением» отправиться на Украину. Они содержали в себе картинки и карикатуры. Их авторы утверждали, что на украинской территории им будет лучше, чем в России. Сначала солдаты ВСУ предлагали выезд через Украину в Белоруссию, но жители села отказались, передает news.mail.ru.