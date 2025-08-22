Астанчанин провернул аферу с автокредитами на 270 млн тенге

Об этом 22 августа рассказали в столичной прокуратуре.
«Житель столицы, представляясь состоятельным предпринимателем, убедил четверых потерпевших оформить на себя автокредиты под предлогом делового сотрудничества. Он обещал сам выплачивать займы и использовать машины в бизнесе, но вскоре переправил авто в Россию и продал, а полученные деньги потратил на свои нужды», — сказано в сообщении.
А потерпевшие остались с многомиллионными долгами. Сумма ущерба превысила 270 млн тенге.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к 6 годам 8 месяцам лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.