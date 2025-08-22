Ричмонд
Бочаров: В Волгоградской области идет отражение атаки дронов ВСУ

Массированной атаке беспилотников ночью 22 августа подверглась Волгоградская область. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров.

Губернатор сообщил, что обломки беспилотников упали на юге города около улиц Удмуртской и Джека Лондона. Из-за этого там загорелась трава, на место возгорания выехали экстренные службы.

По словам Бочарова, пострадавших в результате беспилотной атаки нет.

— Силами Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака БПЛА на территорию Волгоградской области, — цитирует Андрея Бочарова Telegram-канал областной администрации.

По данным Министерства обороны РФ, за ночь 22 августа силы противовоздушной обороны сбили 54 украинских дрона над российскими регионами.

Ночью 22 августа над Волгоградом прогремело около 10 взрывов, предположительно, в результате работы системы противовоздушной обороны. Местные жители сообщали, что дроны летали на низкой высоте, а от громких звуков срабатывали автомобильные сигнализации.

