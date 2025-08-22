Более 50 дронов ВСУ сбили за ночь над Россией

Над российскими регионами за минувшую ночь перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата. Атака была отражена дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 23:00 21 августа до 07:00 22 августа, сообщило министерство обороны РФ.
Так, над Брянской областью сбили 19 вражеских дронов, а над Волгоградской — 11 БПЛА.
Восемь беспилотников ликвидировали над Ростовской областью, семь — над Воронежской.
По три украинских дрона уничтожили над территориями Белгородской и Орловской областей. Два БПЛА сбили над Курской областью, один — над Крымом.
Ранее сообщалось, что из-за падения обломков беспилотников в Волгограде загорелась сухая растительность.
