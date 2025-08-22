Ричмонд
Российская система ПВО перехватила 54 украинских БПЛА за ночь

Российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников минувшей ночью. По данным Министерства обороны РФ, за период с 23:00 21 августа до 07:00 22 августа над несколькими регионами было уничтожено и перехвачено 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество вражеских дронов было зафиксировано над территорией Брянской области — 19 единиц. Также атака БПЛА противника была пресечена над Волгоградской областью, где сбили 11 БПЛА, над Ростовской областью — там уничтожили восемь БПЛА, и Воронежской областью — там сбили семь БПЛА. По три беспилотника были сбиты над Белгородской и Орловской областями, два — над Курской областью. Один украинский дрон был уничтожен над территорией Республики Крым.

Ранее Life.ru писал, что губернатор Волгоградской области сообщил об отражении массированной атаки БПЛА. Из-за падения обломков вражеских дронов загорелась сухая трава, пострадавших и серьёзных разрушений нет.

