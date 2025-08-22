Российская система ПВО перехватила 54 украинских БПЛА за ночь

Наибольшее количество вражеских дронов было зафиксировано над территорией Брянской области — 19 единиц. Также атака БПЛА противника была пресечена над Волгоградской областью, где сбили 11 БПЛА, над Ростовской областью — там уничтожили восемь БПЛА, и Воронежской областью — там сбили семь БПЛА. По три беспилотника были сбиты над Белгородской и Орловской областями, два — над Курской областью. Один украинский дрон был уничтожен над территорией Республики Крым.