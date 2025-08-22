Спасатели хотят добраться до российской альпинистки на пике Победы 24 августа

На данный момент альпинистка находится на высоте около 7000 метров при температуре ниже минус 20 градусов Цельсия. Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин отметил, что шансы на ее спасение крайне невелики, поскольку для эвакуации необходимо не менее 30 человек. Связь с россиянкой отсутствует. Последний раз ее видели живой 19 августа в разорванной палатке, укутанной в спальный мешок. У нее закончилась еда, остался лишь небольшой запас воды и газа. Из-за перелома она не может самостоятельно передвигаться и вынуждена ждать помощи, передает MK.RU.