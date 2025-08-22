Спасатели хотят добраться до российской альпинистки на пике Победы 24 августа

Спасательная группа уже преодолела высоту в шесть тысяч метров, заявили в МЧС (архивное фото).
Спасатели планируют добраться до российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая застряла со сломанной ногой на пике Победы в Киргизии, 24 августа. Об этом сообщил источник в МЧС республики.
«Если все пойдет по плану, то 24 августа она доберется до Наговицыной», — сообщил источник ТАСС. По его словам, поисково-спасательная группа уже преодолела высоту шесть тысяч метров и продолжает подъем. Он отметил, что на ход операции может повлиять сложная погода: в районе пика Победы сейчас сильный ветер.
Наталья Наговицына с 12 августа находится на пике Победы с переломом ноги и не может передвигаться самостоятельно. Спасатели также планируют эвакуировать тело итальянского альпиниста, который погиб, пытаясь эвакуировать россиянку.
На данный момент альпинистка находится на высоте около 7000 метров при температуре ниже минус 20 градусов Цельсия. Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин отметил, что шансы на ее спасение крайне невелики, поскольку для эвакуации необходимо не менее 30 человек. Связь с россиянкой отсутствует. Последний раз ее видели живой 19 августа в разорванной палатке, укутанной в спальный мешок. У нее закончилась еда, остался лишь небольшой запас воды и газа. Из-за перелома она не может самостоятельно передвигаться и вынуждена ждать помощи, передает MK.RU.