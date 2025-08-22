Ричмонд
Спасатели могут 22 августа добраться до Наговицыной, застрявшей на пике Победы

Спасатели могут добраться до российский альпинистки Натальи Наговицыной, заставшей на пике Победы, в пятницу, 22 августа. Об этом сообщили представители МЧС Киргизии.

— (Со спасателями, — прим. «ВМ») пока связи нет. Сегодня ожидаем, что спасатели дойдут до места, где находится Наталья, — заявили представители службы спасения в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

Наталья Наговицына застряла на пике Победы со сломанной ногой и больше недели ждала помощи. Женщине приходилось в одиночку выживать на морозе без еды. Как человеку удается выжить в таких условиях и что происходит с его организмом, выясняла «Вечерняя Москва».

Эксперт по альпинизму Александр Яковенко сообщил, что спасатели могут погибнуть во время эвакуации девушки из-за сложного рельефа местности. Он отметил, что, если получится ее спасти, это будет чудо.

До этого появилась информация, что 47-летняя альпинистка больше не подает признаков жизни. Утверждается, что Наговицына лежит в спальном мешке на высоте семи тысяч метров при температуре минус 23 градуса.