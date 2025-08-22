Спасатели могут 22 августа добраться до Наговицыной, застрявшей на пике Победы

Наталья Наговицына застряла на пике Победы со сломанной ногой и больше недели ждала помощи. Женщине приходилось в одиночку выживать на морозе без еды. Как человеку удается выжить в таких условиях и что происходит с его организмом, выясняла «Вечерняя Москва».