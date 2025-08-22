В Красноярске таксист спас пенсионерку от перевода денег мошенникам

На вызов откликнулся экипаж ДПС, который встретил женщину у круглосуточного магазина, куда она направлялась, чтобы воспользоваться банкоматом. Выяснилось, что пенсионерка собиралась перевести 80 тысяч рублей на так называемый «безопасный счет» по указанию неизвестного звонящего, представившегося сотрудником правоохранительных органов.