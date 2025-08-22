В Красноярске таксист спас пенсионерку от перевода денег мошенникам

Таксист, выполнявший заказ, заметил, что его пассажирка, 74-летняя женщина, сильно нервничает и разговаривает с кем-то по телефону. Водитель заподозрил неладное и сообщил о своих наблюдениях в полицию.
На вызов откликнулся экипаж ДПС, который встретил женщину у круглосуточного магазина, куда она направлялась, чтобы воспользоваться банкоматом. Выяснилось, что пенсионерка собиралась перевести 80 тысяч рублей на так называемый «безопасный счет» по указанию неизвестного звонящего, представившегося сотрудником правоохранительных органов.
Полицейские убедили женщину прекратить общение с мошенником и объяснили, что ее пытались обмануть. Затем ее доставили в отделение полиции, где она написала заявление.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщают в МВД по краю.