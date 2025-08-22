Ричмонд
В центре Челябинска полицейские задержали наркограффитиста

В Челябинске полицейские задержали граффитиста, наносившего по городу надписи с рекламой интернет-наркошопов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: ГУ МВД

Стражи порядка зафиксировали более 30 запрещенных надписей, расположенных на фасадах жилых домов по улице Смирных.

Все они содержали адреса интернет-сайтов по продаже наркотических и психотропных веществ.

В дальнейшем оперативники уголовного розыска городского УМВД задержали 26-летнего местного жителя.

«Молодой мужчина пояснил, что наносил запрещенные надписи в целях легкого и быстрого заработка», — уточнили в пресс-службе.

На горожанина составлен материал по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ).

Собственники могут потребовать от фигуранта компенсацию расходов на устранение надписей с фасадов зданий в судебном порядке.