В центре Челябинска полицейские задержали наркограффитиста

Стражи порядка зафиксировали более 30 запрещенных надписей, расположенных на фасадах жилых домов по улице Смирных.
Все они содержали адреса интернет-сайтов по продаже наркотических и психотропных веществ.
В дальнейшем оперативники уголовного розыска городского УМВД задержали 26-летнего местного жителя.
«Молодой мужчина пояснил, что наносил запрещенные надписи в целях легкого и быстрого заработка», — уточнили в пресс-службе.
На горожанина составлен материал по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ).
Собственники могут потребовать от фигуранта компенсацию расходов на устранение надписей с фасадов зданий в судебном порядке.