Испугал странный шум за окном: узнав, что это было, муж с женой немедленно вызвали полицию

Специалисты предупреждают: не пытайтесь приближаться к дикому зверю, не подкармливайте его и ни в коем случае не провоцируйте. Даже мирный на вид медведь может быть опасен. Сообщайте о любых подобных случаях в полицию — это поможет избежать трагедий.