Испугал странный шум за окном: узнав, что это было, муж с женой немедленно вызвали полицию

В Иркутской области медведи все чаще выходят к людям. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, за последние дни следы хищников обнаружили рядом с дачными участками в Братске и Усть-Илимском районе.
— В садоводстве «Чайка» местная жительница вечером 21 августа услышала подозрительные звуки, а ее муж утром нашел у дома четкие отпечатки медвежьих лап. Почти одновременно похожий случай произошел в садоводстве «Березка» — там зверь повредил забор на одном из участков, — рассказывают в ведомстве.
Полиция и охотоведы уже провели проверку, но животных на месте не нашли. Сегодня, 22 августа, запланирован повторный обход близлежащих лесов.
Специалисты предупреждают: не пытайтесь приближаться к дикому зверю, не подкармливайте его и ни в коем случае не провоцируйте. Даже мирный на вид медведь может быть опасен. Сообщайте о любых подобных случаях в полицию — это поможет избежать трагедий.
