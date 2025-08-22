В украинском Чугуеве повреждены склады и промпредприятие

Накануне в Киеве прогремели мощные взрывы, в городе также была объявлена воздушная тревога. Жители долгое время провели в подвалах и бомбоубежищах. По предварительным данным, взрывы были связаны с работой систем ПВО. Также взрывы были зафиксированы в Одессе, передает «Царьград».