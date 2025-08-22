В Омске водитель автобуса стал обвиняемым по делу о ДТП с тяжкими последствиями

По версии следствия, утром 1 марта 2025 года, управляя автобусом марки Nefaz по маршруту № 14 («п. Мелиораторов — п. Николаевка»), мужчина двигался по улице Лукашевича. При попытке совершить левый поворот на улицу Перелёта, не убедившись в безопасности манёвра, он выехал на разрешающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с автомобилями Mercedes-Benz и Toyota Vitz, двигавшимися навстречу.