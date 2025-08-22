Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске водитель автобуса стал обвиняемым по делу о ДТП с тяжкими последствиями

Виновнику аварии грозит до двух лет лишения свободы.

Источник: Прокуратура Омской области

Прокуратура города Омска утвердила обвинительное заключение по делу 63-летнего местного жителя. Он обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По версии следствия, утром 1 марта 2025 года, управляя автобусом марки Nefaz по маршруту № 14 («п. Мелиораторов — п. Николаевка»), мужчина двигался по улице Лукашевича. При попытке совершить левый поворот на улицу Перелёта, не убедившись в безопасности манёвра, он выехал на разрешающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с автомобилями Mercedes-Benz и Toyota Vitz, двигавшимися навстречу.

В результате аварии водитель Mercedes-Benz получил тяжкие телесные повреждения.

Уголовное дело было направлено в Кировский районный суд для дальнейшего рассмотрения. За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.