Из больницы — за решетку: в Сочи задержали водителя перевернувшегося джипа с туристами

Водителя злополучного УАЗа, который перевернулся во время экскурсии в Сочи, из больницы отправили за решетку. 35-летнего мужчину подозревают в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности (ч.3 ст. 238 УК РФ).
Напомним, смертельный джипинг произошел в Сочи вечером 17 августа. Группа туристов ехала на экскурсии на автомобиле УАЗ. В районе села Солохаул в Лазаревском районе Сочи водитель разогнался, не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение, сообщили следователи подробности происшествия.
Машина опрокинулась. Смертельные травмы получили два человека, в том числе 16-летний подросток. Еще шесть пассажиров и сам водитель получили травмы и были доставлены в больницу.
«В связи с тем, что фигурант также получил телесные повреждения, он был госпитализирован и находился под охраной в больнице», — сообщили в пресс-службе краевого следственного управления.
По уголовному делу продолжается сбор и закрепление доказательств преступления. Доклад о расследовании был представл председателю СК РФ Александру Бастрыкину.
Тем временем в Сочи активно взялись за борьбу с нелегальным джиппингом. Организаторов популярных у туристов экскурсий проверяют на наличие всевозможных разрешительных документов. В администрации Сочи подчеркивают, что на курорте есть только восемь официальных маршрутов, где могут проехать УАЗы с туристами.
Нелегальный джиппинг в Сочи — это проблема, которой уже более десятка лет. Туристы доверяют свою жизнь и здоровье людям, не проверяя у них ни документов, ни официальных разрешений. Нередко это заканчивается трагедией.