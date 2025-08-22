Жертва теракта в «Крокусе» описала в суде свое состояние во время нападения

Потерпевшая по делу о нападении на «Крокус Сити Холл» описала в суде ощущение полной нереальности происходящего во время атаки. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на участника судебного процесса.
Как указала пострадавшая, в момент трагедии у нее возникло стойкое чувство нереальности событий. Именно эта характеристика особенно впечатлила присутствующих в зале суда.
Второй Западный окружной военный суд в первых числах августа 2025 года инициировал выездное слушание уголовного дела в здании Московского городского суда. В дальнейшем процесс перевели в закрытый формат по обращению прокурора, аргументировавшего необходимость защиты безопасности участников процесса.
Террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске был совершен 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу из автоматов по гражданским лицам и подожгли зрительный зал. По информации Следственного комитета, погибли 149 человек, один остается в статусе без вести пропавшего, 609 человек получили ранения различной тяжести. Материальный ущерб предварительно оценивается в 6 миллиардов рублей.
По уголовному делу проходят 19 обвиняемых, из которых 13 лиц обвиняются в терроризме, остальные — в пособничестве террористической деятельности. Судебное рассмотрение продолжается во Втором западном окружном военном суде.
Ранее стало известно, что согласно материалам дела, изученным ТАСС, двое невооруженных посетителей предприняли попытку противостоять террористам во время нападения, но были мгновенно убиты на месте.
