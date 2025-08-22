Жертва теракта в «Крокусе» описала в суде свое состояние во время нападения

Террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске был совершен 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу из автоматов по гражданским лицам и подожгли зрительный зал. По информации Следственного комитета, погибли 149 человек, один остается в статусе без вести пропавшего, 609 человек получили ранения различной тяжести. Материальный ущерб предварительно оценивается в 6 миллиардов рублей.