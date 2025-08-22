Задержки рейсов в России 22 августа 2025: актуальная информация по аэропортам

Задержки и отмены рейсов фиксируют в российских аэропортах утром 22 августа.
Утром 22 августа в крупнейших аэропортах России наблюдаются перебои с расписанием. Задержаны и отменены десятки рейсов, что затрагивает как внутренние, так и международные направления. URA.RU собрало актуальную информацию по основным воздушным хабам страны по состоянию на 8:20 утра мск.
Москва, Шереметьево.
По данным онлайн-табло Шереметьево, утром 22 августа отменены рейсы в Самару, Волгоград и Калининград. Кроме того, задержаны вылеты в Сочи, Саратов и Хошимин (вьетнамский рейс откладывается почти на 5 часов). Не лучше ситуация и с прилетами: общее число задержанных рейсов достигло 89. Среди них рейсы из Красноярска, Санкт-Петербурга, Казани, Кировa, Волгограда, Бодрума, Сочи, Дубая, Владикавказа, Екатеринбурга, Минеральных Вод и Барнаула. По данным табло, также отменены прилеты из Волгограда и Самары.
Москва, Внуково.
По данным онлайн-табло московского аэропорта Внуково, утром 22 августа задержаны вылеты в Анталью (несколько рейсов), Шарм-эль-Шейх, Алматы, Хургаду и Калининград. Ситуация с прилетами также остается напряженной: общее число задержек составляет 25 рейсов. Проблемы возникли у рейсов из Калининграда, Еревана, Антальи, Астаны, Саратова, Самары, Тбилиси, Измира, Стамбула, Екатеринбурга, Оша, Хургады, Алматы, Красноярска, Когалыма. Кроме того, отменен прилет из Баку.
Москва, Домодедово.
Согласно онлайн-табло аэропорта Домодедово, утром 22 августа задержаны вылеты в Ереван (на 4 часа), Сочи, Калининград (несколько рейсов), Владикавказ, Анталью и Минеральные Воды. Не менее напряженная ситуация и с прилетами: всего зафиксировано 34 задержанных рейса. Среди них рейсы из Антальи, Калининграда, Хургады, Ташкента, Сочи, Шарджи, Еревана, Тель-Авива, Новосибирска, Омска, Екатеринбурга, Кемерова, Барнаула и Кургана.
Санкт-Петербург, Пулково.
По данным онлайн-табло, задержаны вылеты из Пулково в Наманган, Ставрополь, Калининград, Махачкалу, Тегеран, Ульяновск, Казань, Москву и Иваново. Кроме того, отменен рейс в Душанбе. Ситуация с прилетами еще сложнее: зафиксированы задержки рейсов из Сочи, Калининграда, Казани, Москвы, Уфы, Кирова, Монастира, Стамбула и Минеральных Вод. Некоторые борта ожидали более 5 часов. Также отменены прилеты из Душанбе и Стамбула. Всего утром 22 августа в Пулково насчитывается 35 задержанных рейсов на прилет.
Сочи.
По информации онлайн-табло, среди прилетов отменен рейс из Еревана. Задержаны самолеты из Стамбула, Москвы, Сыктывкара, Новосибирска, Тель-Авива, Омска, Екатеринбурга, Челябинска, Манамы, Уфы, Батуми, Санкт-Петербурга, Волгограда, Нижневартовска и Анталии. Всего зафиксировано 32 задержанных прилета.
Не лучше ситуация и с вылетами. Здесь наблюдаются задержки по направлениям в Челябинск, Батуми, Казань, Москву, Екатеринбург, Тбилиси, Санкт-Петербург, Анталью, Саратов, Шарм-эль-Шейх, Новосибирск и Уфу. Кроме того, отменен рейс в Тюмень, а другой рейс туда же был отложен.
Екатеринбург.
Среди вылетов из Екатеринбурга задержаны рейсы в Москву, Баку, Сочи и Саратов. По прилетам картина масштабнее: с опозданием прибывают самолеты из Хургады, Анталии, Москвы, Баку, Сочи, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Худжанда, Нового Уренгоя, Самары, Благовещенска, Хабаровска, Владивостока и Минеральных Вод. По направлению Баку наблюдается сразу несколько задержек.
Новосибирск.
По данным онлайн-табло, задержек на вылет из Новосибирска нет — все рейсы выполняются в штатном режиме. Среди прилетов с опозданием приходят самолеты из Калининграда, Дубая, Москвы, Кемерова, Якутска, Абакана, Пекина, Нижневартовска, Нерюнгри, Южно-Сахалинска и по маршруту Анталии, Владивосток.
Петропавловск-Камчатский (Елизово).
Среди вылетов утром 22 августа задержан рейс в Палану — отправление почти на сутки позже. Что касается прилетов, задержаны следующие направления: Никольское, Тиличики, Иркутск, Новосибирск, Магадан, Усть-Хайрюзово, Тигиль, Москва, Пахачи и Палана.
Атака беспилотников ночью 21−22 августа.
Ночью с 23:00 21 августа до 7:00 22 августа дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотника, сообщило Минобороны. Больше всего ударов пришлось на Брянскую область — там сбили 19 БПЛА, далее по числу: Волгоград — 11, Ростов — 8, Воронеж — 7, Белгород и Орел — по 3, Курская область — 2 и один над Крымом.