На трассе М-4 «Дон» под Ростовом столкнулись пять автомобилей

В четверг, 21 августа, на 1011-м километре автодороги М-4 «Дон» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 46-летний водитель грузовика «Камаз» выбрал небезопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Опель Астра», что спровоцировало цепную реакцию столкновений.
В результате первого удара «Опель» под управлением 50-летнего водителя по инерции столкнулся с автомобилем «Киа Церато», которым управлял 57-летний мужчина. Последующие столкновения затронули «Джили Префейс» и «Рено Флюенс».
В результате столкновения травмы получили водитель машины «Опель» и его 16-летний пассажир.