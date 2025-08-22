BBC: 93-летний японец изначально растерзанный медведем оказался убит сыном

«Полиция разослала письма с предупреждением о нападении медведей после того, как жена пострадавшего нашла его лежащим на полу без сознания и истекающим кровью. Но письма были отозваны после того, как следователи пришли к выводу, что раны больше похожи на ножевые», — говорится в материале.