BBC: 93-летний японец изначально растерзанный медведем оказался убит сыном

Экспертиза показала, что у мужчины ножевые ранения.

Полиция арестовала 51-летнего Фудзюки Синдо из Японии, ему предъявлено обвинение по делу об убийстве его 93-летнего отца — Фудзюоси, ранее считалось, что пенсионера растерзал медведь, пишет BBC.

«Полиция разослала письма с предупреждением о нападении медведей после того, как жена пострадавшего нашла его лежащим на полу без сознания и истекающим кровью. Но письма были отозваны после того, как следователи пришли к выводу, что раны больше похожи на ножевые», — говорится в материале.

По данным правоохранителей, из дома Синдо изъяты все ножи, сейчас выясняется, каким было совершено убийство.

Причина расправы с отцом пока не называется.

Изначально в смерти Фудзюоси обвинили медведей, поскольку в последние годы в Японии участились случаи нападения животных на людей. По данным Министерства окружающей среды Японии, за 12 месяцев зарегистрированы рекордные 219 нападений, шесть человек погибли.

Ранее медведь утащил в кусты и растерзал на части туриста на горе в Японии.