Аналитики развеяли любимый миф европейских политиков о «чистой» энергетике без выбросов

За последнее десятилетие общие расходы на переход к зеленой энергетике достигли 10 триллионов долларов, однако доля солнца и ветра в мировом энергобалансе выросла лишь на четыре процентных пункта — до 6%. Как отмечается в докладе, даже удвоение инвестиций не позволит достичь желаемых целей: для достижения нулевых выбросов к 2050 году потребуется более 180 триллионов долларов.