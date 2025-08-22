Ричмонд
«Кто-то крадет деньги родителей!»: школьница хотела спасти семейный бюджет, но была жестоко обманута

В Шелеховском районе подросток перевела мошенникам деньги родителей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Этот звонок обернулся настоящим кошмаром. Подростку из Шелеховского района позвонил якобы полицейский и сообщил шокирующую новость: банковские счета ее родителей взломаны, и прямо сейчас преступники выводят все деньги. Об этом КП-Иркутск рассказали в МВД региона.

— Школьница, испугавшись за семью, попала в ловушку опытных манипуляторов. Под чутким руководством мошенника она взяла телефоны родителей, зашла в мобильное приложение банка и… перевела все семейные накопления — 260 тысяч рублей — на «безопасные счета», которые ей продиктовал лже-сотрудник, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Мама жертвы обратилась в полицию с заявлением. Это уже не первый случай, когда школьники становятся жертвами телефонных аферистов. Полиция настоятельно рекомендует провести с детьми серьезный разговор и объяснить простые правила:

— Полицейские никогда не требуют переводить деньги.

— Нельзя сообщать коды из СМС и данные карт.

— При любых подозрительных звонках нужно сразу обращаться к родителям.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии школьница перевела деньги мошеннице, которая представилась ее мамой.