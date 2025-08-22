«Кто-то крадет деньги родителей!»: школьница хотела спасти семейный бюджет, но была жестоко обманута

— Школьница, испугавшись за семью, попала в ловушку опытных манипуляторов. Под чутким руководством мошенника она взяла телефоны родителей, зашла в мобильное приложение банка и… перевела все семейные накопления — 260 тысяч рублей — на «безопасные счета», которые ей продиктовал лже-сотрудник, — уточнили в пресс-службе ведомства.