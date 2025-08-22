В Пермском крае рабочий получил тяжёлую травму глаза из-за осколка металла

«Согласно медицинскому заключению, у пострадавшего диагностированы контузионно-проникающее роговично-склеральное ранение с выпадением оболочек, тотальная гифема, гемофтальм, ушибленная рана кожи верхнего века правого глаза, что является повреждением здоровья тяжелой степени», — рассказывает инспекция труда Пермского края. После инцидента ведомство начало расследование и проверку на предприятии. Как выяснилось, обучение по охране труда на заводе проводилось с недостатками, а пострадавший рабочий не использовал средства индивидуальной защиты.