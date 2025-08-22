В Пермском крае рабочий получил тяжёлую травму глаза из-за осколка металла

Рабочий получил тяжёлую травму глаза из-за осколка металла в Пермском крае, сообщает региональная госинспекция труда.
Как рассказывает ведомство, инцидент случился в марте 2025 года. Рабочий, заключивший договор подряда, трудился на площадке ООО «Пашийский металлургическо-цементный завод». 20 марта мужчина обрабатывал чугунное изделие и отбивал его молотком. В один момент в правый глаз рабочего прилетел осколок металла, который привёл к тяжёлой травме.
«Согласно медицинскому заключению, у пострадавшего диагностированы контузионно-проникающее роговично-склеральное ранение с выпадением оболочек, тотальная гифема, гемофтальм, ушибленная рана кожи верхнего века правого глаза, что является повреждением здоровья тяжелой степени», — рассказывает инспекция труда Пермского края. После инцидента ведомство начало расследование и проверку на предприятии. Как выяснилось, обучение по охране труда на заводе проводилось с недостатками, а пострадавший рабочий не использовал средства индивидуальной защиты.
Инспекция также выяснила, что отношения с рабочим по договору подряда имеют признаки трудовых отношений. Когда факт будет окончательно подтверждён, пострадавший сможет обратиться за страховой выплатой.