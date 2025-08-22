За массовое отравление детей в Канске ответят рублем: с виновных взыскали компенсации

В марте 2025 года директор учебного заведения был привлечен к административной ответственности. Прокуратура направила в суд 21 иск о компенсации морального вреда. По решению суда, с школы и организатора питания взыскано по 45 тысяч рублей в пользу каждого пострадавшего. Еще по 11 искам стороны заключили мировые соглашения, согласно которым детям будет выплачено по 36 тысяч рублей.