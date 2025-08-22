За массовое отравление детей в Канске ответят рублем: с виновных взыскали компенсации

Как сообщает краевая прокуратура, судебные решения по искам в защиту прав детей уже вынесены.
Напомним, что в результате инцидента с питанием в школьной столовой были госпитализированы 36 детей и 5 взрослых с симптомами острой кишечной инфекции. Еще 15 учащихся получали амбулаторное лечение. У большинства пострадавших был диагностирован сальмонеллез.
Прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения в работе организатора питания. Среди них: отсутствие необходимых приборов для контроля температуры в холодильниках и складских помещениях, поставка продуктов без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки, а также ненадлежащее хранение инвентаря для фасовки готовой пищи.
В марте 2025 года директор учебного заведения был привлечен к административной ответственности. Прокуратура направила в суд 21 иск о компенсации морального вреда. По решению суда, с школы и организатора питания взыскано по 45 тысяч рублей в пользу каждого пострадавшего. Еще по 11 искам стороны заключили мировые соглашения, согласно которым детям будет выплачено по 36 тысяч рублей.