Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За массовое отравление детей в Канске ответят рублем: с виновных взыскали компенсации

Ученикам школы № 15 города Канска, пострадавшим от массового отравления в ноябре 2024 года, начнутся выплаты компенсаций морального вреда.

Источник: AP 2024

Как сообщает краевая прокуратура, судебные решения по искам в защиту прав детей уже вынесены.

Напомним, что в результате инцидента с питанием в школьной столовой были госпитализированы 36 детей и 5 взрослых с симптомами острой кишечной инфекции. Еще 15 учащихся получали амбулаторное лечение. У большинства пострадавших был диагностирован сальмонеллез.

Прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения в работе организатора питания. Среди них: отсутствие необходимых приборов для контроля температуры в холодильниках и складских помещениях, поставка продуктов без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки, а также ненадлежащее хранение инвентаря для фасовки готовой пищи.

В марте 2025 года директор учебного заведения был привлечен к административной ответственности. Прокуратура направила в суд 21 иск о компенсации морального вреда. По решению суда, с школы и организатора питания взыскано по 45 тысяч рублей в пользу каждого пострадавшего. Еще по 11 искам стороны заключили мировые соглашения, согласно которым детям будет выплачено по 36 тысяч рублей.