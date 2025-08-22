Бывший замминистра обороны Попов отверг обвинения в коррупции и мошенничестве

Бывший заместитель министра обороны России в звании генерала армии Павел Попов полностью отверг предъявленные ему обвинения в коррупционных преступлениях, включая мошенничество в особо крупных размерах. Об этом ТАСC сообщил его защитник Денис Сагач.
Адвокат подчеркнул, что его подзащитный не признает причастность к хищениям бюджетных средств и прочим инкриминируемым деяниям.
Как ранее заявляла официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, следственные мероприятия по данному уголовному делу завершены. Попову инкриминируются нарушения по ряду статей Уголовного кодекса, включая получение взяток, мошеннические схемы, злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог, а также незаконное хранение оружия.
Арест Павла Попова был продлен 21 августа 2025 года. Судебное заседание проводилось в закрытом режиме без личного участия обвиняемого, поскольку он находится на стационарном лечении в медицинском учреждении.
По данным Главной военной прокуратуры, экс-замминистра обороны РФ является создателем организованной преступной группы, занимавшейся хищением средств ведомства, выделенных на строительство парка «Патриот». Утверждается, что на похищенные деньги Попов возвел на своем дачном участке двухэтажный жилой дом, банный комплекс и гараж, а также осуществил дорогостоящую меблировку своего имущества.
