Бывший замминистра обороны Попов отверг обвинения в коррупции и мошенничестве

По данным Главной военной прокуратуры, экс-замминистра обороны РФ является создателем организованной преступной группы, занимавшейся хищением средств ведомства, выделенных на строительство парка «Патриот». Утверждается, что на похищенные деньги Попов возвел на своем дачном участке двухэтажный жилой дом, банный комплекс и гараж, а также осуществил дорогостоящую меблировку своего имущества.