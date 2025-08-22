Ричмонд
В Реже прощаются с бывшим военным, погибшим при пожаре на заводе в Рязани

На прощание с сотрудником «Гефест-М», погибшим при пожаре в Рязани, пришли десятки человек.

В Реже проходит церемония прощания с Сергеем Медведевым, бывшим военным, сотрудником предприятия «Гефест-М», который погиб при пожаре на заводе «Эластик» в Рязани. Во время ЧП он спасал своих коллег.

Деньги на похороны Сергея собирали его коллеги с завода и прошлого места работы. Выплаты от «Гефест-М» родственники погибшего еще не получили. Прощание проходит рядом с домом Сергея.

Проститься с Сергеем пришли врио главы Режа Евгений Чепчугов, военный комиссар городов Реж и Артемовский подполковник Константин Грунский, руководство режевского филиала «Гефест-М», друзья и коллеги.

Напомним, 53-летний Сергей Медведев погиб при пожаре на заводе «Эластик» в поселке Лесной Рязанской области. Мужчина входил в состав бригады из Режа, которая работала на рязанском предприятии. Всего в ней было 32 сотрудника режевского филиала «Гефест-М». Остальные члены бригады получили ранения. Двух человек отправили на лечение в Москву. Еще один мастер пропал без вести, его ищут.