Юноши-разбойники предстанут в Уфе перед судом за хищение у знакомого 67 тысяч рублей

По данным следствия, в минувшем январе молодые люди договорились напасть на своего общего знакомого. Они пришли к его дому и дождались возле подъезда. Когда потерпевший появился, один из нападавших распылил содержимое перцового баллончика, после чего злоумышленники несколько раз ударили его ногами и потребовали 80 тысяч рублей.