Юноши-разбойники предстанут в Уфе перед судом за хищение у знакомого 67 тысяч рублей

В Уфе двух юношей-разбойников осудят за хищение 67 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе утвердили обвинительное заключение по уголовному делу против двух юношей. Их, как сообщает пресс-служба прокуратура Башкирии, обвиняют в совершении разбоя.

По данным следствия, в минувшем январе молодые люди договорились напасть на своего общего знакомого. Они пришли к его дому и дождались возле подъезда. Когда потерпевший появился, один из нападавших распылил содержимое перцового баллончика, после чего злоумышленники несколько раз ударили его ногами и потребовали 80 тысяч рублей.

Испугавшись за свою жизнь и здоровье, потерпевший отдал нападавшим все имеющиеся у него деньги — 67 тысяч рублей. Обвиняемые частично признали свою вину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

