В российском городе подросток сорвался с пятого этажа после ссоры с матерью

17-летний юноша, поссорившись с матерью, был лишен мобильного телефона и ключей от квартиры.

17-летний юноша, поссорившись с матерью, был лишен мобильного телефона и ключей от квартиры. Чтобы покинуть жилище, он предпринял попытку спуститься из окна по веревке, но не удержался и сорвался вниз.

Пострадавшего с многочисленными травмами, включая переломы позвоночника, грудины, конечностей и пневмоторакс, экстренно доставили в Детскую городскую больницу. Врачи борются за его жизнь.

Следственные органы проводят проверку по данному факту. По предварительным данным, семья на учете в органах опеки не состояла. Обстоятельства произошедшего выясняются.

