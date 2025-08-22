Десятки поездов, задержанных в Воронежской области, запустили с опозданием

В данный момент с опозданием следует 50 поездов.
Российские железные дороги (РЖД) сообщили о восстановлении движения для 59 пассажирских поездов, задержанных ранее в Воронежской области из-за внештатной ситуации. Об этом рассказали в РЖД.
«Ввели в график 59 поездов, задержанных в Воронежской области. Обеспечиваем нагон времени и сокращаем стоянки в пути следования пассажирских поездов, опаздывающих в связи с происшествием в ночь на 21 августа на участке Россошь — Сохрановка», — говорится в сообщении компании, опубликованном в telegram-канале.
В РЖД добавили, что в конечные пункты уже прибыли 17 задержанных поездов. В настоящее время с опозданием продолжают курсировать 50 составов. Отмечается, что предельная задержка поездов может достигать четырех часов. Работники поездных бригад предоставляют пассажирам всестороннюю поддержку и необходимую помощь.
Накануне 21 августа на железнодорожном участке Россошь — Сохрановка упал дрон. В итоге была нарушена работа контактной сети после падения БПЛА, из-за чего движение поездов южного направления оказалось частично парализовано. В результате из расписания выбился 71 поезд.