Российские бойцы захватили трофейный американский БТР М113 в районе запорожского села Малая Токмачка.
RT опубликовал новые кадры с трофейным американским бронетранспортером М113, который двигался под флагами России и США в зоне специальной военной операции. Ранее французский телеканал TF1 заявил, что исходное видео якобы подделано с помощью искусственного интеллекта.
TF1 проанализировал видео с помощью специальных программ и пришел к выводу, что оно было сделано с помощью нейросетей, так как в нем якобы присутствовали некие «манипуляции с изображением». В ответ RT опубликовал дополнительные записи с тем же БТР на фронте в районе села Малая Токмачка Запорожской области, чтобы подтвердить подлинность ролика. Также отмечается, что ИИ-бот Grok подтвердил оригинальность видео.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ соцсетях расходится дипфейк с губернатором Белгородской области.
Это видео прокомментировал бывший посол США в России Майкл Макфол. «Вау», — сказал он, посмотрев ролик. Глава администрации президента Украины Андрей Ермак назвал произошедшее «максимальной наглостью», подчеркнув недопустимость подобных действий. Как уточняет RT, запись передали военному корреспонденту Владу Андрице российские танкисты из 70-го мотострелкового полка.
Случаи распространения недостоверной информации и поддельных видеоматериалов в зоне конфликта фиксируются не впервые. Ранее в интернете появились фейковые ролики о якобы сбитых беспилотниках над Красноярским краем. На самом деле на видео очевидцы запечатлели, как российский вертолет сбивает украинские дроны над Воронежской областью. Подобные инциденты подчеркивают необходимость проверки подлинности контента, публикуемого в СМИ и социальных сетях.