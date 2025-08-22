В Магаданской области смыло мост, когда на нем был грузовик

В Магаданской области произошло разрушительное наводнение, в результате которого мощный поток воды снёс автомобильный мост. В сети появились видеоматериалы, запечатлевшие последствия этого инцидента. Об этом сообщило издание «КП-Хабаровск».
Грузовик с цистерной ехал по мосту, когда произошло обрушение. Часть транспортного средства упала в воду. По данным канала, водитель оказался в воде и не смог выбраться.
Отмечается, что в Магаданской области и в Якутии выпала полуторамесячная норма осадков. Из-за этого наводнения Оймяконский район Якутии остается отрезанным. До большинства населенных пунктов можно добраться только на лодке, жителей региона пришлось эвакуировать. Есть проблемы с электричеством и связью.
Ранее стало известно, что продолжительный ливень в Мумбае вызвал разрушительное наводнение. Отмечается, что жертвами стихии стали 21 человек.