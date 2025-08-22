В Магаданской области смыло мост, когда на нем был грузовик

Отмечается, что в Магаданской области и в Якутии выпала полуторамесячная норма осадков. Из-за этого наводнения Оймяконский район Якутии остается отрезанным. До большинства населенных пунктов можно добраться только на лодке, жителей региона пришлось эвакуировать. Есть проблемы с электричеством и связью.